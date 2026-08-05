Arequipa volverá a ser el epicentro del deporte nacional. Entre el 5 y 9 de agosto, la Ciudad Blanca albergará el XXIX Campeonato Nacional de Voleibol Femenino, categoría U15, que reunirá a las 10 mejores selecciones del país.

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Para la presente edición, Arequipa estará representada por dos equipos; el primero de ellos se trata del vigente campeón de la categoría, la Liga Distrital de Vóleibol de Miraflores, mientras que la segunda escuadra será la representación de la Liga Distrital Mixta de Vóley de Yura, anfitriona del torneo.

DISTRIBUCIÓN

El Grupo A está encabezado por Yura (Arequipa) e integrado por las ligas distritales de Morales (San Martín), Callao, Punchana (Loreto) y Santiago (Cusco); mientras que el Grupo B tiene como cabeza de serie a las campeonas de la última edición, Miraflores (Arequipa), además de Surco (Lima), Baños del Inca (Cajamarca), Callería (Pucallpa - Ucayali) y La Tinguiña (Ica).

El torneo se desarrollará bajo la modalidad de todos contra todos en los primeros tres días, mientras que en los dos últimos se desarrollarán los partidos de semifinales que enfrentarán a los mejores equipos de cada grupo y el torneo cerrará con la final a realizarse el domingo 9 de agosto.

Ayer, se realizó el lanzamiento del torneo en la biblioteca Mario Vargas Llosa, donde se presentaron las delegaciones de Yura, Callao, Santiago de Cusco y La Tinguiña de Ica.

“Para la Liga de Vóleibol de Yura es un reto poder organizar por primera vez este tipo de eventos. A pesar de ser una liga novel con dos años de participación federada, nos hemos puesto este reto de poder organizar este campeonato, ya que nos vemos en la necesidad también de que Arequipa siga siendo el epicentro del vóleibol nacional”, indicó el presidente de la Liga Mixta de Vóley de Llura, Edward Olguín.

Este campeonato sirve como torneo base para la preselección de voleibol de la categoría, recordando que las arequipeñas Kiara Lazo y Dara Herrada fueron seleccionadas tras su buena participación en el campeonato.