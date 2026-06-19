Un operativo realizado por efectivos de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de la Policía Nacional permitió la recuperación de tres vehículos reportados como robados en el distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica.

Unidades recuperadas

La intervención se llevó a cabo alrededor de la 1:10 de la madrugada en una zona ubicada a aproximadamente 100 metros de la carretera Panamericana Sur. El operativo estuvo a cargo de personal policial de la SECPIRV al mando del suboficial técnico de segunda Jhonatan Custodio Angulo.

Durante la acción policial, los agentes ubicaron una camioneta Toyota Hilux de placa CEP-728, color gris oscuro metálico, que registraba una denuncia vigente por el presunto delito de asalto y robo. Según la información policial, el vehículo habría sido sustraído el 17 de junio de 2026 en el sector de Cachiche.

A pocos metros del primer hallazgo, en una zona descampada y parcialmente cubierta con malla raschel, los efectivos encontraron un automóvil Hyundai Atos de placa V0J-677, color blanco, el cual también contaba con una denuncia vigente por asalto y robo presentada el 13 de junio de 2026.

En el mismo lugar fue recuperado un tercer vehículo, un Daewoo Tico de placa D1I-529, color amarillo, reportado igualmente como robado.

De acuerdo con el reporte policial, la zona donde fueron encontrados los vehículos se encontraba completamente oscura y no se hallaron personas en las inmediaciones al momento de la intervención.

Los tres vehículos fueron trasladados a la sede policial para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones destinadas a identificar a los responsables de los robos y determinar si las unidades fueron utilizadas para la comisión de otros delitos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO