Personal de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Ica ejecutó el operativo policial “Impacto 2026” en diversas calles, avenidas y sectores de la jurisdicción, con la finalidad de identificar y recuperar vehículos hurtados, robados o adulterados.

Acción policial

Como resultado de las acciones operativas, los efectivos policiales lograron la ubicación y recuperación de un vehículo menor (mototaxi) con placa de rodaje 1144-9Y, marca Bajaj, modelo RE Autoriksha Torito 4T, color rojo.

Al realizar la consulta en los sistemas policiales correspondientes, se verificó que la unidad registraba una requisitoria vigente por el delito de asalto y robo de vehículos, solicitada por la SEPROVE Ica desde el 25 de marzo de 2026.

El vehículo recuperado fue trasladado a la dependencia especializada para las diligencias de ley y las acciones correspondientes orientadas a su devolución a su legítimo propietario.

Asimismo la SECPIRV Ica, continuó con las acciones operativas orientadas a combatir el robo y hurto de vehículos, bajo el mismo operativo policial “Impacto 2026”.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes lograron la ubicación y recuperación de un vehículo automotor de placa de rodaje Y1Y-051, marca Kia, modelo Rio, color azul, el cual se encontraba por la avenida José María Eguren.

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que la unidad vehicular registraba una denuncia vigente por el delito de asalto y robo de vehículo, presentada el pasado 25 de mayo de 2026.

El vehículo recuperado fue trasladado a las instalaciones de la SECPIRV Ica para continuar con las diligencias e investigaciones de ley, orientadas a su pronta devolución al propietario y al esclarecimiento de los hechos.

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