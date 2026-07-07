La mañana de ayer, un pasajero de 72 años falleció cuando viajaba a bordo de un bus de la empresa CIVA que cubría la ruta Desaguadero – Lima. El hecho obligó a que la unidad fuera trasladada y permaneciera en la comisaría del distrito de Santiago, donde la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes y comunicó lo ocurrido al Ministerio Público.

Deceso en ruta

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Pacheco Inga, natural de Lima y oriundo del distrito de La Victoria. De manera preliminar, se informó que el adulto mayor habría sufrido una muerte súbita durante el trayecto, aunque las causas exactas de su fallecimiento quedaron sujetas a las investigaciones y al resultado de la necropsia de ley.

Tras conocerse el deceso, la fiscal adjunta provincial Luisana Orfelinda Pérez Cubas, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cuarto Despacho de Ica, dispuso mediante el Oficio N.° 229-2026-4D-1FPS-ICA que la División Médico Legal de Ica practicara la necropsia correspondiente, como parte del procedimiento establecido para estos casos.

Mientras se desarrollaron las diligencias fiscales y policiales, el bus de placa D1F-957, permaneció retenido en la dependencia policial de Santiago. Las autoridades continuaron con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y cumplir con el procedimiento legal antes de autorizar la continuación del viaje de la unidad.

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