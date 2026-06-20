La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica realizó la mañana del viernes una diligencia de inspección y toma de muestras de agua y suelo en el cauce de La Achirana, en el distrito de Parcona. La intervención se ejecutó tras las reiteradas denuncias de vecinos y agricultores, quienes acusan a la empresa Emapica de verter aguas residuales sin tratamiento desde hace más de dos décadas.

Denuncian contaminación

La diligencia contó con la participación de representantes de la Policía Nacional del Perú, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Salud Ambiental. Los especialistas recolectaron muestras que serán analizadas en laboratorio para determinar si los niveles de contaminación superan los límites máximos permisibles establecidos por la normativa ambiental vigente.

Óscar Bohórquez, presidente de la Comisión de Defensa de Yaurilla y Anexos, señaló que la denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público debido a la presunta descarga de desagües provenientes de la cámara de rebombeo de Santa Rosa.

“Estamos seguros de que estas aguas están altamente por encima de los límites permitidos y esperamos que la Fiscalía continúe la investigación hasta formalizar una denuncia penal”, afirmó.

El dirigente advirtió que la problemática no solo afecta a los vecinos de Parcona, sino también a agricultores de distritos como Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Tate y Santiago, que utilizan el canal para el riego de cultivos. “Estas aguas llegan a los árboles frutales que consume toda la población iqueña; el problema ya no es solo de Parcona, sino de toda la provincia”, expresó.

Durante la diligencia, los moradores del Malecón La Achirana manifestaron su malestar por la falta de soluciones concretas y cuestionaron que anteriores investigaciones hayan sido archivadas. En respuesta, el fiscal a cargo precisó que existe una investigación en trámite desde 2025 y explicó que la toma de muestras constituye una diligencia clave para determinar la existencia de un posible delito ambiental.

“Quiero realizar mi diligencia conforme a ley y poder verificar si realmente existe una afectación al medio ambiente”, indicó el representante del Ministerio Público, quien pidió a los vecinos permitir el desarrollo de las acciones programadas. Los pobladores, por su parte, solicitaron que se consideren los antecedentes y las múltiples denuncias presentadas durante los últimos años.

La EPS Emapica, señaló que mantiene activo un plan de contingencia que incluye labores de limpieza, succión y desinfección del canal, además de mejoras técnicas en el sistema de alcantarillado para prevenir nuevos episodios de rebose.

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