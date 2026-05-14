Vecinos del sector de La Tinguiña denunciaron el vertimiento de aguas residuales en el canal de riego La Achirana, en la zona sur del puente del mismo nombre, situación que ha generado fuertes olores fétidos y preocupación por la posible contaminación del cauce agrícola.

Grave contaminación

De acuerdo con la alerta vecinal, el hecho fue comunicado a la Policía Nacional, que llegó hasta el lugar para realizar la constatación correspondiente. En la inspección se verificó el flujo de aguas residuales hacia el canal, el cual es utilizado para fines agrícolas en distintos sectores.

Los moradores advirtieron que esta situación podría representar un riesgo para la salud y la actividad agrícola, debido a la posible afectación del sistema de riego que abastece zonas de La Tinguiña, así como sectores cercanos como Parcona, Los Aquijes y Huamanguilla.

En tanto, la empresa EPS Emapica emitió un comunicado, donde señala que, el vertimiento de aguas residuales al canal La Achirana, procedente de la Cámara de Bombeo de Aguas Residuales (CBAR) “Santa Rosa de Lima”, se produjo en circunstancias que se venía ejecutando trabajos de limpieza y mantenimiento de equipos electromecánicos, en atención a la O/S N°2600029.

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