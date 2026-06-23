Un incidente ocurrido al interior de la comisaría de Salas-Guadalupe dejó a un efectivo policial herido de bala y a otro detenido para las investigaciones correspondientes. El hecho se registró el último domingo, cuando personal policial realizaba el procedimiento de internamiento de armamento.

Incidente armado

De acuerdo con la información preliminar, el suboficial superior PNP Eloy Isaac Mamani Rafael manipulaba una pistola durante el proceso de despeje del arma. En circunstancias que eran materia de investigación, se produjo un disparo que alcanzó a otro agente que se encontraba en el mismo ambiente. Todo sucedió dentro de las instalaciones policiales.

La víctima fue identificada como el suboficial de tercera PNP Anthony Aldahir Huamán Olivares, de 22 años. El proyectil impactó en su pie derecho, ocasionándole una grave lesión a la altura del tobillo. Sus compañeros reaccionaron rápidamente para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente fue evacuado hacia el Hospital Regional de Ica.

Tras su ingreso al nosocomio, los especialistas realizaron las evaluaciones médicas correspondientes. El diagnóstico confirmó una fractura expuesta en el tobillo derecho producto del impacto de bala. Debido a la gravedad de la lesión, el agente permaneció bajo atención médica especializada. Su estado fue monitoreado por el personal de salud.

Luego del incidente, las autoridades procedieron con la detención de Eloy Mamani Rafael, de 57 años. El efectivo quedó comprendido en una investigación por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones. Las diligencias incluyeron la toma de declaraciones y pericias balísticas. Asimismo, se recopiló evidencia para esclarecer los hechos.

El caso quedó a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, representada por el fiscal Jesús Pacheco Bernal. El Ministerio Público dirigió las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo. También se evaluó el cumplimiento de los protocolos de seguridad durante la manipulación del armamento. Las diligencias continuaron para establecer las responsabilidades correspondientes

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