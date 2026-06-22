Diego Alexis Bravo Herrera, de 22 años, resultó herido de bala la noche del 20 de junio en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, en un hecho cuyas circunstancias son investigadas por la Policía Nacional del Perú.

Ataque criminal

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde estuvo en el área de Trauma Shock. Según información proporcionada por fuentes cercanas a la familia, su estado de salud es reservado.

La investigación del caso se encuentra a cargo de efectivos de la Policía Nacional, quienes realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se produjo el ataque e identificar a los responsables.

Diego Bravo Herrera es conocido en la provincia de Pisco por su participación en torneos deportivos, motivo por el cual la noticia ha generado preocupación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad local.

A través de mensajes difundidos en redes sociales, familiares del joven solicitaron cadenas de oración por su recuperación y agradecieron las muestras de apoyo recibidas. “Gracias a todas las personas que se preocupan por mi hermano, por sus llamadas, mensajes de aliento y el apoyo que nos están brindando”, expresaron.

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