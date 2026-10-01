Un juez supernumerario que se desempeñaba en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Pisco fue suspendido preventivamente por cuatro meses debido a una investigación disciplinaria relacionada con presuntas demoras en la tramitación de procesos penales.

Medida en el Poder Judicial

La medida fue dispuesta por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC) de Ica, luego de identificar elementos que, de manera preliminar, vincularían al magistrado con una presunta conducta disfuncional considerada muy grave por la Ley de la Carrera Judicial.

De acuerdo con la información proporcionada por el órgano de control, la investigación comprendió 20 expedientes judiciales en los que se habrían registrado retrasos en la emisión, incorporación al sistema y firma digital de sentencias o autos finales.

Los periodos de demora identificados varían considerablemente. El menor retraso habría sido de cuatro meses y tres días, mientras que el mayor alcanzaría un año, tres meses y 20 días.

La investigación también señala que, una vez emitidas las resoluciones, no se habría cumplido oportunamente con entregar los respectivos expedientes al área de especialistas de causas, situación que habría prolongado la tramitación de los procesos.

Según la ODANC Ica, los retrasos detectados podrían representar un incumplimiento injustificado de las funciones del magistrado y habrían generado demoras en el desarrollo de actos procesales.

El órgano de control sostiene además que esta situación podría haber afectado el derecho de las partes a contar con decisiones judiciales dentro de plazos oportunos y, consecuentemente, ejercer sus mecanismos de impugnación.

La investigación disciplinaria se sustenta en la presunta comisión de una conducta disfuncional muy grave contemplada en los numerales 13 y 14 del artículo 48 de la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

El caso fue informado por la jefatura de la ODANC Ica, a cargo de Mary Luz del Carpio Muñoz, con fecha 30 de septiembre de 2026.

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