El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso una intervención integral en el Establecimiento Penitenciario Ancón I como parte de las medidas orientadas a fortalecer la seguridad, combatir el crimen organizado y recuperar el control de los centros penitenciarios.

Mediante la Resolución Presidencial N.° 646-2026-INPE/P, fue designado como nuevo director del penal Tomás Máximo Yllaconza Palacios, abogado con 29 años de experiencia en el sistema penitenciario y maestro en Derecho Penal y Procesal Penal.

Tomás Yllaconza ingresó a la carrera penitenciaria en 1997 y ha ocupado diversos cargos relacionados con el tratamiento penitenciario, asesoría jurídica y gestión institucional. Entre sus funciones anteriores figura la dirección del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, la Dirección de Tratamiento Penitenciario y jefaturas de Asesoría Jurídica en oficinas regionales del INPE.

Su gestión en Ancón I tendrá como principales objetivos fortalecer los controles internos, reforzar la seguridad y disciplina y restablecer la autoridad dentro del establecimiento.

Como parte de la intervención, el INPE también dispuso el cese del subdirector del penal y la designación de un nuevo responsable. Asimismo, se implementará un proceso de rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad para reducir vulnerabilidades y prevenir posibles vínculos indebidos que puedan afectar el control del establecimiento.

En paralelo, Jhon Elías Ramírez Vega fue designado como nuevo director de la Oficina Regional Lima. El funcionario es oficial retirado de la Marina de Guerra del Perú, especialista en seguridad y cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional.

Según el INPE, estas medidas buscan impedir que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para coordinar o facilitar actividades ilícitas y fortalecer la respuesta del Estado frente a las extorsiones y otras modalidades del crimen organizado.

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