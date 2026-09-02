Con la moral por las nubes y el envión de una victoria contundente, Sport Huancayo ya cambió el chip y puso toda la artillería en el próximo desafío: Sport Boys. El “Rojo Matador” intensifica sus entrenamientos para el partidazo de este sábado 5 de septiembre en el estadio IPD Huancayo, donde ambos elencos prometen sacarse chispas.

Ayer, desde las 9:00 horas, el plantel llegó al Complejo Deportivo de Colpa Huayucachi. Tras una breve charla del técnico Richard Pellejero, los jugadores saltaron al campo con la consigna de mantener la mística ganadora y seguir trepando en la tabla.

Ricardo Salcedo será la única baja del conjunto huancaíno luego de ver la tarjeta roja en el triunfo 3-1 sobre ADT. Pellejero ya mueve sus fichas y Edú Villar aparece como principal candidato para ocupar su lugar y hacer dupla con Diego Carabaño en la primera línea de volantes.

Mientras tanto, Sport Boys también afina su once bajo las órdenes de Carlos Desio. “La Misilera Rosada” llega con el pecho inflado tras tumbar 2-1 a Sporting Cristal.

El viernes, el “Rojo Matador” realizará su última práctica en el estadio IPD Huancayo y quedará listo para saltar al gramado al día siguiente.