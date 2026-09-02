Jhoel Condori Huincho (26), quien tiene 15 antecedentes policiales por diversos delitos es quien escapó de un patrullero en la bajada de El Tambo en Huancayo. Una cámara captó cuando el intervenido para control de identidad, abre la puerta del vehículo y huye.

Ayer, el jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero, dijo que este sujeto fue recapturado.

Calero Cisneros, reconoció que hubo un error en el procedimiento y mencionó que dos policías afrontan procesos disciplinarios por este hecho.

El jefe de la Región Policial Junín anunció que reforzará la capacitación de los agentes para evitar hechos similares.

“Se va a capacitar al personal y reentrenarlos” agregó el alto oficial.