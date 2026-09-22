Un nuevo hecho de criminalidad conmocionó la noche del domingo 20 de setiembre al A.A.H.H. Juan Vergara Matta, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, donde un hombre fue asesinado a balazos al interior de un taller mecánico. El ataque ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche, generando alarma entre los vecinos de este sector ubicado en la parte posterior del Seguro Social de Pisco.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Daniel Josué Peve Castro, quien, según información preliminar, sería procedente del centro poblado de Caucato. El hombre recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado aproximadamente siete disparos.

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas en el lugar, el ataque habría sido directo y los responsables habrían escapado rápidamente tras perpetrar el crimen. Hasta el momento no se han establecido oficialmente las circunstancias que motivaron el asesinato ni la identidad de los autores, por lo que el caso se encuentra en investigación.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes procedieron a acordonar la zona y realizar las primeras diligencias para recoger evidencias que permitan esclarecer el hecho. Asimismo, se esperaba la presencia de los representantes del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

El reciente asesinato, eleva a 75 las muertes violentas por homicidio en la región Ica, en lo que va del año 2026, según el Registro Único Nacional de Información en Salud (Reunis), del Ministerio de Salud. Las decenas de crímenes están vinculados a robos, sicariatos, presunto ajuste de cuentas, entre otros, que son investigados por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

EL DATO: Según información preliminar la víctima, deja dos menores de edad en la orfandad. La familia exige justicia por su ser querido.

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