Un ataque con arma de fuego se registró durante la madrugada del domingo en la urbanización Pedreros, en Ica, donde sujetos aún no identificados dispararon contra una vivienda y una camioneta estacionada en el exterior. El hecho ocurrió en la manzana B y fue reportado a la Policía Nacional mediante una llamada telefónica que alertó sobre varias detonaciones en el sector.

Disparos en Pedreros

Tras llegar al lugar, los efectivos tomaron contacto con la propietaria del inmueble, identificada con las iniciales G. V. P., de 50 años, quien presentó la denuncia correspondiente. Durante la inspección, los agentes encontraron un impacto de proyectil en la puerta principal y otro orificio en la parte superior de una puerta de vidrio, cuyo disparo habría continuado su trayectoria hasta alcanzar una pared de la sala.

El ataque también estuvo dirigido contra una camioneta de placa BLN-211, que permanecía estacionada frente al domicilio. Su propietario, José Espino Calderón, de 70 años, manifestó que aproximadamente a las 2:00 de la madrugada escuchó los disparos. Posteriormente, la Policía verificó que la parte posterior de la maletera presentaba siete impactos de bala, evidenciando la cantidad de disparos efectuados durante el hecho.

En la vereda próxima al inmueble fueron encontrados siete casquillos, por lo que los agentes procedieron a acordonar el área para evitar la alteración de posibles evidencias. Personal especializado de Criminalística de la Policía Nacional llegó posteriormente hasta la urbanización Pedreros y realizó el recojo de los elementos encontrados, que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Los agraviados indicaron a las autoridades que no habían recibido amenazas ni sufrido actos de extorsión en los últimos días, y tampoco reportaron haber mantenido discusiones que pudieran estar relacionadas con el ataque.

El caso fue comunicado a la fiscal adjunta provincial de Ica, Luisana Pérez Cubas, para continuar con las diligencias correspondientes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO