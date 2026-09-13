En un operativo desplegado en la provincia de Ica, la Policía Nacional del Perú intervino a cuatro sujetos que serían presuntos integrantes de una banda proveniente de Lima, investigada por su posible participación en el robo de cobre en distintos puntos de la región.

Acción policial

La intervención se realizó en la avenida Ayabaca, cerca de Plaza Vea y de la Sunat, donde se desplegaron varias unidades policiales. La acción generó el cierre temporal del tránsito vehicular mientras los agentes realizaban la identificación, registro y traslado de los intervenidos.

De acuerdo con la información preliminar, los sujetos serían investigados por su presunta participación en actividades delictivas relacionadas con la sustracción de cobre, un delito que viene afectando el patrimonio y la seguridad en la región.

Durante el registro del vehículo en el que se desplazaban los intervenidos, los agentes encontraron diversas herramientas y elementos de indumentaria que, según las primeras investigaciones, serían utilizados para intervenir postes eléctricos y estructuras altas.

Entre los objetos encontrados se reportó una escalera telescópica, además de herramientas que podrían estar relacionadas con trabajos de corte o manipulación de instalaciones eléctricas.

La Policía realizó la incautación de estos elementos como parte de las diligencias correspondientes y trasladó a los cuatro intervenidos a una dependencia policial para continuar con las investigaciones.

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