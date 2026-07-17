Tres personas fueron detenidas y un adolescente retenido por la Policía Nacional tras ser sorprendidas presuntamente intentando sustraer cables de cobre en agravio de la empresa minera Nexa, durante un operativo realizado en el anexo Cerro Lindo, distrito de Chavín, provincia de Chincha.

Investigan delito

La intervención se realizó alrededor de las 3:45 de la tarde del martes 14 de julio, a la altura del kilómetro 59, jurisdicción de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo, luego de que personal de seguridad de la empresa minera alertara sobre la presencia de varios individuos que presuntamente se encontraban cortando cables de cobre en la zona.

Tras recibir la información, efectivos policiales desplegaron un operativo que culminó con la detención en flagrancia de cuatro personas, quienes son investigadas por el presunto delito de hurto agravado en grado de tentativa.

Los intervenidos fueron identificados por sus iniciales como N.R.S.M. (34), conocido con el alias de “Rubí”; E.J.C.G. (20), alias “Cuevita”; F.L.Q. (26), alias “Felipe”; y un menor de 17 años, alias “Guerrita”, este último menor de edad.

De acuerdo con la información policial, dos de los detenidos registran antecedentes por distintos delitos. N.R.S.M. presenta antecedentes por violencia familiar, receptación, peligro común y hurto simple, mientras que E.J.C.G. registra antecedentes por lesiones y lesiones culposas. Los otros dos intervenidos no presentan requisitorias ni antecedentes.

Durante la inspección de la zona, los agentes ubicaron una camioneta Toyota Pick Up de color beige, con placa BON-888, que se encontraba parcialmente cubierta con ramas, presuntamente para evitar ser detectada.

Asimismo, fueron hallados aproximadamente 150 kilogramos de cables de cobre ya cortados, los cuales, según las primeras diligencias, estaban listos para ser cargados al vehículo e iniciar su traslado.

Las investigaciones también establecieron que las llaves de contacto de la camioneta habrían sido arrojadas por los intervenidos con la finalidad de impedir que el vehículo fuera retirado del lugar. Debido a ello, la unidad quedó bajo custodia policial mientras continúan las diligencias.

Los cuatro intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Pueblo Nuevo, donde permanecen a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones. En el caso del menor de edad, el procedimiento se realiza conforme a la normativa vigente.

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