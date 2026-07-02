Los agentes de la Sección de Investigación Criminal – Seincri Chincha, detuvieron en flagrancia a tres personas por su presunta participación en el robo de cableado subterráneo de telecomunicaciones durante un operativo realizado en la avenida Sebastián Barranca, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha).

Golpe policial

De acuerdo con la información policial, la intervención se produjo luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre un grupo de personas que simulaba realizar labores de mantenimiento en la red de telecomunicaciones mientras extraía cable multipar de gran capacidad.

Los detenidos fueron identificados como Juan Quezada More (41), Flabio César Vergara Magallanes (29) y Mauro Bryan Quezada More (30), quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado. Integrarían la presunta banda “Los roba cables del sur”.

Durante el operativo, los agentes incautaron un vehículo Fiat de color blanco, con placa D4Y-714, además de varios rollos de cable multipar con el recubrimiento retirado, cobre presuntamente extraído del cableado y restos de material PVC que habrían sido quemados para facilitar la obtención del metal.

Los tres intervenidos y las evidencias recogidas fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, a fin de determinar su presunta responsabilidad en los hechos.

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