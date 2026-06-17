La Policía Nacional del Perú detuvo a dos hombres acusados de intentar sustraer cableado de cobre perteneciente a la empresa Nexa Resources Perú S.A.A. durante un operativo realizado el lunes 15 de junio en la provincia de Chincha.

Golpe policial

La intervención fue ejecutada por agentes de la Comisaría Rural de Pueblo Nuevo, con apoyo de personal de seguridad de la empresa minera, luego de que se reportara la presencia de un vehículo sospechoso en las inmediaciones de la operación minera.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Izarra Ramos (37), alias “Marino”, suboficial técnico de tercera de la Marina de Guerra del Perú, y Edwin Alberto Flores Chacceri (40), alias “Beto”, trabajador de la misma empresa minera, quien, según la hipótesis policial, habría proporcionado información sobre sectores vulnerables para la comisión de estos delitos.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la División Policial de Chincha, coronel PNP Pedro Porras Cuba, informó que ambos fueron detenidos por su presunta participación en el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado en grado de tentativa.

La captura se produjo a la altura del excampamento Graña, ubicado aproximadamente a un kilómetro de la mina. Según explicó el coronel, fueron agentes de Prosegur, empresa encargada de brindar seguridad a la operación minera, quienes detectaron movimientos sospechosos y alertaron a la Policía. Al llegar a la zona, los efectivos policiales encontraron evidencias que reforzarían la hipótesis de un intento de robo de cableado eléctrico.

“Justamente en la zona se logró determinar también que había cables de luz que habían sido cortados y por consiguiente no había luz en la zona, y justamente aprovechando ello es que estos sujetos cometen estos delitos”, afirmó Porras Cuba.

Durante el operativo, la Policía incautó una pistola marca Taurus calibre 9 milímetros abastecida con cinco municiones, un automóvil Kia Soluto de placa CAM-120 y diversas herramientas presuntamente utilizadas para el corte y retiro de cableado eléctrico. Entre los objetos decomisados figuran una cizalla, una sierra, un arnés, un tecle pequeño, cinco llaves térmicas y un equipo celular que será sometido a pericias como parte de la investigación.

Respecto al vehículo, la autoridad policial indicó que, según la versión brindada por uno de los intervenidos, este pertenecería al padre de Izarra Ramos. “Se ha logrado la incautación, asimismo, de un auto Kia, que es del padre del sujeto que pertenece a la Marina de Guerra del Perú”, manifestó.

“Ya han habido denuncias previas, se tiene conocimiento que por lo menos dos meses atrás ya estarían dedicándose a la misma actividad. Estamos recopilando información de algunas comisarías y de algunos lugares por la zona para poder determinar exactamente cuántos metros de cables de luz han podido ser hurtados por estas personas”, declaró.

La Policía sostiene que los intervenidos habrían centrado sus actividades en sectores alejados y con poca iluminación, donde el corte del suministro eléctrico facilitaba la extracción del cobre sin ser detectados.

Ambos detenidos permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias con participación del Ministerio Público. De acuerdo con la Policía, los investigados optaron por guardar silencio durante las primeras actuaciones.

“Se someten a su derecho a guardar silencio, lógicamente asesorados por su abogado, y la Policía, cumpliendo el debido proceso, tomará su declaración con participación del fiscal correspondiente”, precisó el coronel.

EL DATO: Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso es la participación de un miembro activo de la Marina de Guerra del Perú. Según informó la Policía, Izarra Ramos cuenta con aproximadamente 20 años de servicio y labora en la división portuaria del Callao. Al momento de su detención se encontraba disfrutando de un período vacacional de 15 días.

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