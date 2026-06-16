Dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Nenes de Chincha” fueron detenidos durante un operativo policial realizado en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, donde además se incautó droga, explosivos y municiones.

Golpe policial

La intervención se llevó a cabo alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 14 de junio en la avenida Óscar Benavides, como resultado de un trabajo conjunto entre agentes de la División de Operaciones Policiales Especiales (DIVOPUS) de Chincha y efectivos de la Comisaría Rural de Pueblo Nuevo.

Los detenidos fueron identificados como Franco Ramírez Torres (28), conocido con el alias de “Chinoco”, y Edson Franchesco Ascoy Soto (18), apodado “Fano” o “Chesco”.

De acuerdo con la información policial, al verificar la identidad de Ramírez Torres en los sistemas de consulta se constató que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de violencia familiar. En tanto, Ascoy Soto presenta antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, según registros del sistema SIDPOL.

Durante el operativo, los agentes encontraron en posesión de los intervenidos 200 envoltorios de Pasta Básica de Cocaína (PBC), conocidos comúnmente como “ketes”, además de dos cartuchos de dinamita y cinco municiones de arma de fuego sin percutir.

Las autoridades señalaron que la evidencia hallada será incorporada a las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, así como por delitos vinculados a la tenencia ilegal de explosivos y municiones.

Tras la intervención, ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes bajo la conducción del Ministerio Público, que determinará su situación legal en las próximas horas.

EL DATO: uno de los detenidos está involucrados en el robo a mano arma de la Caja Ica, el pasado 25 de mayo, en la región Lima.

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