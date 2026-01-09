Tres hombres fueron detenidos la madrugada del 8 de enero cuando presuntamente robaban cables de cobre pertenecientes a una empresa telefónica en distintos puntos de la ciudad de Ica. La intervención se produjo alrededor de la 1:00 a. m. en la intersección de la Panamericana Sur con la avenida Arenales.

Delito en la zona

De acuerdo con la información recabada, los sujetos fueron sorprendidos dentro de un buzón de cables subterráneos, utilizando indumentaria oscura para pasar desapercibidos. En el lugar se hallaron un cono de seguridad y un casco, elementos que habrían sido usados para simular trabajos de mantenimiento.

En las inmediaciones también se detectó un vehículo Toyota de color oscuro, con lunas polarizadas y placa BLF-599, que merodeaba la zona de manera sospechosa. Al notar la presencia de personal vinculado a la empresa afectada, los ocupantes intentaron retirarse del lugar. Sin embargo, se constató que ya habían cortado dos cables multipar de cobre.

Las verificaciones posteriores revelaron que los implicados también habían intervenido otro buzón ubicado en el cruce de San Joaquín con Ica, donde cortaron otros dos cables similares. En total, se estima que pretendían sustraer cerca de 150 metros de cable, cada uno con un diámetro aproximado de una pulgada y cuarto.

Los detenidos fueron identificados como Paolo Bustamante Clemente (34), Pedro Ananías Alan Rodríguez Guerrero (38) y José Luis Castañeda León (28). El caso fue comunicado al fiscal adjunto Christian Mendoza, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, disponiéndose que los intervenidos sean puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia para las diligencias correspondientes.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades detectaron un orificio adaptado en la parte del copiloto, presuntamente utilizado para introducir los cables robados sin ser detectados.

