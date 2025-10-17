Tres presuntos delincuentes fueron detenidos en la madrugada del miércoles durante un operativo policial en el centro poblado Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas, luego de ser sorprendidos sustrayendo cables y diversos bienes de un fundo agrícola.

Flagrancia del delito

La intervención ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. en el predio conocido como Fundo Buenavista, ubicado a la altura del kilómetro 259 de la carretera Panamericana Sur.

Los detenidos fueron identificados como David Jesús Zevallos Jacobo (26), alias “Jesús”, Phil Jackson Matta Tipian (38), alias “Pillo”, y Luis Chacaliaza Orellana (33), alias “Luis”.

Según fuentes policiales, los tres formarían parte de la banda delictiva “Los Injertos del Sur”, que estaría involucrada en múltiples robos similares en la zona.

Durante la intervención, la Policía logró recuperar los objetos sustraídos, entre ellos cables y otras especies de valor. Los detenidos enfrentan cargos por el presunto delito de robo agravado en banda, además de otras posibles imputaciones vinculadas a su accionar delictivo.

