En circunstancias que cortaban cables de telefonía fueron descubiertos por la policía dos sujetos. La detención ocurrió en la carretera de ingreso al distrito de Sunampe (Chincha), altura del campo deportivo municipal Cañaveral. Integrarían la banda “Los Come Cable de Sunampe”.

Delito en la zona

En la zona fueron detenidos José Aldair Mendoza Díaz de 24 años (a) “el mudo” y Abel Samamé Llanos (34) (a) “charapa”, quienes estarían inmersos en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, en agravio de la empresa Integratel.

Según información policial en el registro se incautó un aproximado de 300 metros de cable multipar de cobre, la cual pretendían sustraer los intervenidos para su comercialización. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaría distrital para las diligencias correspondientes.

