El Sistema Electoral, integrado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), condenó el hecho ocurrido en la institución educativa David Sánchez Infante, ubicada en Sorochuco, provincia de Celendín, y lo calificó como un “atentado”.

“El Sistema Electoral condena enérgicamente el atentado ocurrido en la institución educativa David Sánchez Infante, en Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca, local de votación donde se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, expresaron su reconocimiento a la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público, y señalaron que se espera identificar a los responsables de este hecho.

“Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna”, agregaron.

Las entidades señalaron que aguardan el informe definitivo de las autoridades competentes para establecer las condiciones en las que se reanudará la votación. En ese sentido, reafirmaron su compromiso de garantizar que ninguno de los cerca de 300 electores afectados quede impedido de ejercer libremente su derecho al sufragio.

“Exhortamos a toda la población y a las organizaciones políticas a respetar la voluntad expresada por la ciudadanía y a contribuir a un proceso libre y democrático”, refirieron.

Comunicado del Sistema Electoral que condena atentado en local de votación en Sorochuco, provincia de Celendín, en Cajamarca. https://t.co/fHCX04oFYG — JNE Perú (@JNE_Peru) October 4, 2026