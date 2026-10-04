Flávio Bolsonaro encabeza el conteo parcial de votos de la primera vuelta presidencial de Brasil, con una ventaja sobre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, mientras continúa la totalización oficial en todo el país.

Con cerca del 25% de las urnas contabilizadas, Bolsonaro registra 50,94% de los votos, frente al 40,97% de Lula, de acuerdo con los datos parciales reportados durante las primeras etapas del escrutinio.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) inició la totalización tras el cierre de las mesas a las 17:00, hora de Brasilia. Los resultados se actualizan progresivamente conforme son transmitidos y procesados los boletines de urna.

Flávio Bolsonaro toma ventaja en los primeros resultados

El senador de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aparece por delante de Lula en esta etapa inicial del conteo.

Reuters informó que Bolsonaro ya había tomado la delantera con 11% de los votos contabilizados, cuando registraba 51,09% frente a 40,67% de Lula. El avance posterior mantiene por ahora esa tendencia, aunque el resultado continúa siendo parcial.

Los primeros porcentajes no necesariamente reflejan el resultado final debido a que diferentes regiones del país transmiten sus datos a ritmos distintos.

Reuters señaló que los primeros resultados tendieron a favorecer a Bolsonaro debido a una transmisión más rápida desde zonas del sur, mientras que el noreste, donde Lula concentra parte importante de su respaldo, suele incorporarse posteriormente al conteo.

Lula busca un cuarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo al frente de Brasil.

Durante la campaña, el presidente puso énfasis en la defensa de la soberanía nacional y cuestionó lo que considera una intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos de la región.

Lula también defendió la continuidad de sus programas sociales y políticas económicas, en una contienda marcada por la polarización entre izquierda y derecha.

Bolsonaro hizo de la seguridad uno de sus principales temas

Flávio Bolsonaro centró buena parte de su campaña en la seguridad ciudadana, uno de los asuntos de mayor preocupación entre los electores brasileños.

El senador también propuso políticas de austeridad fiscal y un mayor acercamiento con Estados Unidos.

Antes de la elección, tenía menor reconocimiento nacional que Lula, pero logró reducir la distancia en las encuestas durante los últimos meses de campaña.

Encuestas daban ligera ventaja a Lula

Los principales sondeos publicados antes de la votación mostraban una disputa cerrada y proyectaban una posible segunda vuelta.

Reuters informó que estudios de Datafolha, Quaest, AtlasIntel/Bloomberg y CNT/MDA ubicaban a Lula ligeramente por delante de Bolsonaro, aunque sin asegurar que pudiera superar el 50% necesario para ganar en primera vuelta.

La diferencia entre esos sondeos y los primeros resultados refuerza la necesidad de esperar un porcentaje mayor de urnas totalizadas antes de establecer tendencias definitivas.

Brasil podría ir a segunda vuelta el 25 de octubre

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos.

Si ninguno alcanza ese umbral, los dos candidatos con mayor votación volverán a enfrentarse el 25 de octubre de 2026.

El TSE continúa procesando los boletines de urna y los resultados pueden consultarse en tiempo real conforme avanza la totalización oficial.