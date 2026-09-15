El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, resaltó los resultados de una encuesta que evidencian el respaldo de la ciudadanía a la creación de la Guardia Metropolitana y una futura Policía Municipal, propuestas orientadas a fortalecer la seguridad en la capital.

De acuerdo con una encuesta local, el 61% de los consultados respalda la creación de la Guardia Metropolitana. Además, cerca del 90% de quienes apoyan esta iniciativa está a favor de que sus integrantes puedan portar armas de fuego, siempre que cuenten con las licencias y acreditaciones requeridas.

Reggiardo explicó que la Guardia Metropolitana busca reforzar las labores de seguridad y contribuir a la protección de los ciudadanos de Lima. En ese sentido, señaló que su gestión recibe con satisfacción el respaldo reflejado en la encuesta y afirmó que continuarán trabajando para que esta iniciativa responda a las expectativas de la población.

“De reconocimiento del apoyo ciudadano y por supuesto con la responsabilidad precisamente de dar lo mejor para que el servicio sea lo más eficiente posible y que cumpla con las expectativas de la población respecto a la creación”, manifestó.

El alcalde aseguró que los agentes utilizan armas de fuego conforme a las disposiciones establecidas por la normativa vigente.

“Prácticamente el 90%, 89%, está de acuerdo con la posibilidad de que utilicen armas de fuego debidamente licenciadas y debidamente acreditadas para ello”, indicó Reggiardo.

El burgomaestre consideró que los resultados de la encuesta reflejan un respaldo a la propuesta promovida por su gestión y señaló que este apoyo supone también el compromiso de garantizar un servicio eficiente.

La creación de una Guardia Metropolitana y una futura Policía Municipal forma parte de las iniciativas planteadas por la Municipalidad de Lima para fortalecer las acciones de seguridad y complementar la labor de las instituciones responsables de combatir la delincuencia.

Finalmente, Reggiardo reafirmó su compromiso de impulsar esta propuesta dentro del marco legal y bajo los mecanismos necesarios para asegurar que los integrantes de estas instancias cuenten con la preparación y las acreditaciones correspondientes.