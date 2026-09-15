Un choque frontal entre dos vehículos ocurrió durante la madrugada de este lunes en la antigua Panamericana Sur, a la altura de la curva de la posta de San Luis, en la provincia de Cañete. El accidente dejó una persona fallecida y tres heridos.

Muerte violenta

El hecho se registró aproximadamente a las 12:20 de la medianoche del 14 de setiembre, en el tramo de la antigua Panamericana Sur ubicado antes de llegar al paradero de Santa Bárbara.

De acuerdo con la información preliminar, dos vehículos, de placas AO-341 y B1G-243, impactaron frontalmente. La fuerza de la colisión provocó graves daños en la parte delantera de ambas unidades.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Bravo Torres, vecino de San Luis, quien habría fallecido en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el accidente, personal de Serenazgo de San Luis y efectivos policiales acudieron a la zona para atender la emergencia. Una ambulancia trasladó a los heridos al Hospital Rezola de Cañete para recibir atención médica.

Entre los heridos fueron identificados Valerio Flores Pariona y Paulo Cruz Mamani. La información disponible señala que fueron evacuados de emergencia al establecimiento de salud. Un tercer herido también habría sido trasladado para recibir atención médica.

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