Las familias de la calle José Olaya, en Chincha Alta, despertaron aterrados por la ocurrencia de un atentado criminal con arma de fuego en agravio de un vecino. La víctima es un dirigente de construcción civil, que descansaba en su vivienda en el momento que facinerosos desde el exterior comenzaron a realizar varios disparos. La policía llegó al lugar en donde permanecían los casquillos, evidenciando además los daños materiales.

Ataque criminal

Eran la 1:25 de la madrugada de ayer cuando dos sujetos, al parecer, en motocicleta llegan hasta la vivienda del trabajador del andamio. Los facinerosos esperaron no encontrar testigos en la vía pública para aproximarse al predio por uno de los callejones adyacentes a la calle. Para ese entonces nadie se había percatado de la presencia de los agresores, quienes una vez localizada la propiedad ejecutaron los disparos.

El estruendo de las balas despertó a los vecinos y también al dueño de la casa. En una plancha de madera que sirve como protección del inmueble impactaron al menos seis proyectiles de arma de fuego antes de continuar el trayecto al interior de la propiedad. Afortunadamente, ninguno de los residentes resultó herido por el atentado, tampoco se registraron en el sector afectados por bala perdida.

Los agentes de la comisaría de Chincha Alta al ser comunicados sobre el hecho criminal acudieron a José Olaya para iniciar con las diligencias de ley. En el suelo a pocos metros de la casa fueron ubicados los casquillos de la pistola empleada por el atacante, antes de escapar acompañado de su compinche. Otra de las evidencias son los orificios dejados por balas en la mencionada plancha.

Por la zona hay cámaras de seguridad de algunos vecinos y también de negocios que habrían captado a los autores materiales del hecho, de quienes se tiene sospecha de su identidad. La policía permanece a cargo de las diligencias correspondientes para establecer el móvil del atentado. No se descarta que podría estar vinculado a las obras de construcción civil que se ejecutan en la provincia.

EL DATO: Los vecinos de José Olaya temen que ocurra otro atentado criminal por la zona y para mayor tranquilidad solicitan a las autoridades reforzar el patrullaje preventivo por los alrededores.

CIFRAS: 7 casquillos fueron hallados en la escena criminal.

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