La violencia volvió a cobrar otra nueva víctima durante la madrugada de este sábado, luego de que una mujer trans de 26 años fuera asesinada a balazos en la cuarta cuadra de la calle Bolívar, a escasas cuadras de la Plaza de Armas. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Gallegos Montero, conocida en su entorno como “Ale Rouss”, quien falleció tras ser atacada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Ataque mortal

De acuerdo con los reportes preliminares, el crimen ocurrió entre la 1:40 y las 2:15 de la madrugada frente a un hospedaje ubicado en la calle Bolívar. Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que un hombre con casco de motocicleta se acercó a la víctima. Al advertir su presencia, la mujer trans intentó alejarse del lugar, pero el sujeto extrajo un arma de fuego y comenzó a dispararle.

Las imágenes muestran que la víctima corrió apenas unos metros antes de desplomarse entre la vereda y la pista, donde perdió la vida. Según testigos, los atacantes escaparon inmediatamente a bordo de una motocicleta de color rojo y negro, desapareciendo del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Personal de la Policía Nacional acordonó la escena mientras representantes del Ministerio Público y de Medicina Legal realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. El fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Ica, junto al médico legista, dirigió las actuaciones iniciales antes del traslado del cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

El informe forense preliminar señala que la víctima presentaba múltiples lesiones contuso-perforantes compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego en el tórax y la espalda. Los peritos de criminalística recogieron seis casquillos calibre 380, además de cinco cartuchos sin percutar, estableciendo que al menos tres disparos impactaron de manera fatal en el cuerpo de la víctima.

Durante las primeras investigaciones, allegados manifestaron que “Ale Rouss” habría recibido amenazas días atrás mientras ejercía trabajo sexual en la calle Loreto. Según estas versiones, esa situación la habría llevado a desplazarse hacia los alrededores de las calles Chiclayo y Bolívar, donde finalmente ocurrió el ataque. Esta información es materia de investigación.

Tras conocerse el crimen, el colectivo Marcha del Orgullo Ica expresó su rechazo al asesinato y exigió una investigación “implacable y sin demoras” por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Asimismo, pidió que durante todo el proceso se respete el nombre social de la víctima, “Ale Rouss”, y sostuvo que este crimen no debe quedar impune, al considerar que la comunidad trans continúa expuesta a hechos de violencia y discriminación.

Las pesquisas también consideran como hipótesis preliminares presuntos hechos relacionados con amenazas, extorsiones o disputas por el control de zonas donde se ejerce el trabajo sexual en el centro de Ica. Sin embargo, la Policía Nacional precisó que hasta el momento no existe un móvil confirmado, por lo que ninguna línea de investigación ha sido descartada.

Uno de los elementos que podría resultar determinante para esclarecer el crimen es la gran cantidad de cámaras de seguridad instaladas en esta zona comercial del centro de la ciudad. Los investigadores vienen recopilando y analizando los registros de videovigilancia para reconstruir la ruta seguida por los atacantes antes y después del homicidio, así como establecer la secuencia completa del atentado.

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