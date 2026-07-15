Dos personas fueron asesinadas a balazos al amanecer del martes 14 de julio dentro de un automóvil en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha. La Policía Nacional investiga el doble homicidio bajo la hipótesis preliminar de un presunto ajuste de cuentas, mientras peritos de criminalística recogen evidencias para identificar a los responsables del ataque.

Muertes violentas

Las víctimas fueron identificadas como Walter Alberto Aburto Anicama de 38 años conocido como “nero Chiry” y Danicsa Versiared Ramos Acuña (34), quienes permanecían en un vehículo cuando fueron interceptados por sujetos armados en el asentamiento humano Señor de los Milagros, segunda etapa, cerca del paso del ducto de gas de Camisea. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, provocando la muerte inmediata de ambos ocupantes.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque fue perpetrado contra un automóvil Kia de color rojo vivido, de placa CMA-460, que, según el registro vehicular de Sunarp, es de propiedad de la empresa Yonda & Grupo Huaraca.

Walter Aburto quedó sin vida en el asiento del conductor, mientras que Danicsa Ramos fue hallada en la parte posterior del vehículo con múltiples impactos de bala. Tras la alerta de los vecinos, la Policía acordonó la escena y el Ministerio Público inició las diligencias de ley.

Las primeras investigaciones señalan que los sicarios habrían seguido a la pareja en otro vehículo antes de interceptarla para ejecutar el ataque. Peritos especializados recolectaron casquillos y otros indicios balísticos con el objetivo de reconstruir la secuencia del crimen, identificar la ruta de escape de los responsables y determinar el móvil del doble asesinato.

Cabe señalar que, Walter Aburto Anicama fue intervenido en julio de 2014 junto a otro sujeto por una presunta extorsión contra trabajadores de una obra en Chincha, quienes denunciaron amenazas para exigir pagos a cambio de dejarlos laborar. En aquella oportunidad, ambos fueron trasladados al entonces Departamento de Investigación Policial para las diligencias correspondientes.

Por su parte, Danicsa Versiared Ramos Acuña fue detenida en septiembre de 2021 durante el operativo “Impacto 2021”, cuando la Policía decomisó más de 600 ketes de presunta pasta básica de cocaína. La intervención se realizó en el distrito de Pueblo Nuevo y la mujer fue puesta a disposición de la Depincri para las investigaciones por presunta microcomercialización de drogas. Luego fue puesta en libertad.

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