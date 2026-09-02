Un conflicto que ha escalado hasta el pedido de garantías en defensa de Jessica Romero Fernández, involucra a la actual personera legal titular del partido Renovación Popular Perú, Daysi Aguilar Chavez, quien - según testimonio de Jessica Romero- es acusada de haber amenazado y agredido a la denunciante debido al pago de una deuda.

El motivo

Según Romero Fernández, las amenazas se habrían producido mediante mensajes de WhatsApp enviados desde un número que atribuye a Aguilar. La denunciante sostiene que el conflicto se originó luego de exigir la devolución de S/20 mil que, según su versión, entregó en calidad de préstamo a Dimas Aliaga Castro, candidato de Renovación Popular al Gobierno Regional de Junín, para financiar su campaña electoral.

Romero afirma que el dinero debía ser devuelto en mayo, pero que ello no habría ocurrido. Ante la falta de pago, remitió una carta notarial de cobranza, entregada el 24 de julio. La denunciante asegura, además, que la entrega del dinero se realizó en presencia de Rosa Ticona, también simpatizante del candidato, quien confirmó la operación.

La denunciante manifestó que los presuntos mensajes amenazantes afectaron su estado emocional, situación que, indicó, habría sido corroborada mediante una evaluación médico-legal. Por ello, acudió a la autoridad política para solicitar medidas de protección.

Niega préstamo

Consultado sobre el supuesto préstamo, Dimas Aliaga negó haber recibido dinero y exigió que se presenten pruebas. Aunque Romero sostiene que existen testigos de la entrega, el candidato rechazó las acusaciones y también negó conocer detalles sobre las presuntas amenazas que habría realizado Aguilar contra la denunciante.

Aguilar Chávez, por su parte, fue citada en la Subprefectura de Huancayo. Al ser consultada por las acusaciones en su contra, cuestionó la denuncia y evitó brindar mayores declaraciones antes de retirarse.

Por su parte, Jessica Romero ha pedido protección y evidenciar el nivel de violencia de una de las personas de confianza del partido Renovación popular así como la exigencia del pago del dinero que asegura, Dimas Aliaga ya habría invertido en su campaña política.