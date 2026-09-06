Una demanda de rectificación de partida de nacimiento fue resuelta y sentenciada oralmente en apenas 22 minutos por la jueza Lidia García Paco, titular del Juzgado de Paz Letrado de Hunter, en Arequipa, durante la Décima Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia 2026”.

El caso fue presentado a las 11:04 horas por el defensor público Gustavo Chambilla Nina ante la Mesa de Partes Itinerante instalada en la feria. A las 11:26 horas se inició la audiencia presencial, en la que la magistrada evaluó los medios probatorios y emitió una sentencia favorable para Ruperto Caira, de 74 años.

El ciudadano solicitó corregir su apellido paterno en su partida de nacimiento, debido a que figuraba como “Caira” en lugar de “Cayra”. Tras verificar el error, el juzgado ordenó reemplazar la letra “i” por la “y”, permitiendo que el trámite fuera resuelto durante la misma jornada.

El proceso fue desarrollado de manera pública ante los asistentes a la feria, quienes pudieron observar las diferentes etapas de atención de una demanda hasta la emisión de la decisión judicial. El caso fue presentado como una muestra de cómo las mesas de partes itinerantes pueden contribuir a reducir las barreras de acceso a la justicia.

La feria se realizó simultáneamente en las 35 cortes superiores del país y ofreció orientación y servicios gratuitos sobre procesos de alimentos, filiación extramatrimonial, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, entre otros. La jornada también contó con la participación de la Defensa Pública, Policía Nacional, Ministerio Público y otras instituciones.

En Lima, la actividad se desarrolló en la Alameda 28 de Julio, donde se instalaron 60 stands. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó que esta iniciativa se mantiene desde hace una década con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía.

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