Una pasajera denunció que un trabajador encargado del control de documentos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez habría utilizado su celular para transferirse S/300 a una cuenta vinculada a su nombre. El hecho ocurrió cuando la mujer entregó el equipo para que el empleado verificara su pasaporte y tarjeta de embarque.
La denunciante y creadora de contenido Crys Uchuya, relató que su Yape había quedado abierto después de pagarle a un taxista. Mientras revisaba sus documentos, el trabajador manipuló el teléfono y le hizo preguntas sobre su viaje.
Al recuperar el celular, Uchuya revisó su cuenta y encontró una transferencia de S/300 que no había autorizado. Según su versión, reclamó al empleado, quien aceptó devolverle el dinero, por lo que pidió la intervención del personal de seguridad.
La pasajera afirmó que inicialmente otra trabajadora intentó persuadirla de no presentar una denuncia policial. Uchuya también señaló que un jefe del aeropuerto le ofreció ingresar a una sala VIP para dejar atrás lo ocurrido. Sin embargo, decidió continuar con el procedimiento y comunicar el caso a las autoridades.
“La chica [compañera] del costado me dice: ‘Ya te devolvió la plata, ve tranquila a tomar tu vuelo’ […]. Vino la supervisora, le conté todo y le dije que el chico me dijo ‘¿cómo te llamas?’ O sea, como decidiendo déjame verificar, porque me imagino que se lo ha hecho a más personas”, relató.
Respuesta del aeropuerto
Lima Airport Partners informó que, tras conocer la denuncia, coordinó con la empresa proveedora la desvinculación del trabajador señalado. Además dispuso la suspensión preventiva del personal que compartía turno con él.
El concesionario indicó que brindó facilidades a la Policía Nacional para las investigaciones y que activó los protocolos correspondientes para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.