Una pasajera denunció que un trabajador encargado del control de documentos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez habría utilizado su celular para transferirse S/300 a una cuenta vinculada a su nombre. El hecho ocurrió cuando la mujer entregó el equipo para que el empleado verificara su pasaporte y tarjeta de embarque.

La denunciante y creadora de contenido Crys Uchuya, relató que su Yape había quedado abierto después de pagarle a un taxista. Mientras revisaba sus documentos, el trabajador manipuló el teléfono y le hizo preguntas sobre su viaje.

Al recuperar el celular, Uchuya revisó su cuenta y encontró una transferencia de S/300 que no había autorizado. Según su versión, reclamó al empleado, quien aceptó devolverle el dinero, por lo que pidió la intervención del personal de seguridad.

La pasajera afirmó que inicialmente otra trabajadora intentó persuadirla de no presentar una denuncia policial. Uchuya también señaló que un jefe del aeropuerto le ofreció ingresar a una sala VIP para dejar atrás lo ocurrido. Sin embargo, decidió continuar con el procedimiento y comunicar el caso a las autoridades.

“La chica [compañera] del costado me dice: ‘Ya te devolvió la plata, ve tranquila a tomar tu vuelo’ […]. Vino la supervisora, le conté todo y le dije que el chico me dijo ‘¿cómo te llamas?’ O sea, como decidiendo déjame verificar, porque me imagino que se lo ha hecho a más personas”, relató.

#aeropuertoperu #denunciapublica #storytime #viral ♬ original sound - 𝓂༯ @crysuchuya Malísima experiencia en el aeropuerto Jorge Chávez!!! 1 si el chico trabaja como tiene su teléfono al alcance, 2. Como el jefe de aeropuerto me va a pedir ya no haga la denuncia que te puedo hacer pasar al salón VIP, 3. No me quejo del área policial pero la parte de exponer la información del agraviado en frente del agraviante me parece nefasto y 0 protección a estas alturas no sabemos quién es quién puede ser y teniendo mis datos hasta dirección porque gritó mi dirección de dni que más podría hacer este sujeto… Por favor siempre alerta a sus cosas hoy me sentí vulnerada!!!! #yape





Respuesta del aeropuerto

Lima Airport Partners informó que, tras conocer la denuncia, coordinó con la empresa proveedora la desvinculación del trabajador señalado. Además dispuso la suspensión preventiva del personal que compartía turno con él.

El concesionario indicó que brindó facilidades a la Policía Nacional para las investigaciones y que activó los protocolos correspondientes para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.

#COMUNICADO✈️🚨

Sobre la denuncia registrada por una pasajera en la Comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, informamos lo siguiente 👇 pic.twitter.com/24xjyeG3gA — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) September 6, 2026