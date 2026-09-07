El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no aplicar la ley que rebajaba la valla electoral para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM2026).

La decisión revive el requisito original: los partidos deben participar con listas en el 50% de regiones y en el 20% de provincias para conservar su inscripción.

El Congreso aprobó en junio una reducción de esa valla al 30%, pero el pleno del JNE consideró que la norma llegó después de convocado el proceso electoral.

La pérdida de inscripción también implica la suspensión del financiamiento público directo que hoy reciben estos partidos.

Desglose

La medida golpea de manera distinta a las seis bancadas del Congreso bicameral, según datos de la firma Análisis Público.

El Partido Cívico Obras se iría del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), pues solo inscribió listas en 12 regiones y 39 provincias, por debajo de ambos mínimos.

El Partido del Buen Gobierno (PBG) y Fuerza Popular (FP) quedan pendientes de la interpretación del JNE, pues cada uno completa el requisito de la valla regional, pero no la provincial.

Ahora Nación (AN), Juntos por el Perú (JP) y Renovación Popular (RP) mantendrían su inscripción.

Análisis

El especialista en derecho electoral Jarek Tello explicó a Correo que la norma exige el incumplimiento conjunto de los dos componentes.

“La interpretación primero tiene que ser literal y lógica. Si la norma dice: ‘Y’, condiciona a que se cumplan las dos causales para que recién opere la sanción”, afirmó.

Tello recordó un precedente ocurrido en las elecciones generales de 2021, cuando ejerció como abogado del Partido Morado frente a un caso similar de cancelación de inscripción.

“A la luz de las normas vigentes, no veo ahora nada que me permita hacer una interpretación distinta a la ya establecida. La duda no es para cancelar, la duda es para mantener derechos fundamentales”, arguyó.

Por su parte, el abogado José Villalobos agregó que la definición sobre la inscripción de las agrupaciones políticas no será inmediata. “La inscripción recién la pierden en enero del 2027”, recordó.

Además, negó que la decisión del JNE genere un vacío legal. “No hay ningún riesgo, porque es la máxima instancia en materia electoral”, concluyó.