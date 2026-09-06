Al menos cinco personas fallecieron tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.), según confirmaron las autoridades.

En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, informó en la conferencia de prensa Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade.

El avión chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se desplazaron al lugar del incidente , según informó este departamento en Facebook.

Benitez destacó que, a su llegada, los profesionales se enfocaron en extinguir el incendio y salvar a varias víctimas que se quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave.

El avión afectado es un Boeing 767-300 operado por 21 Air que se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), que ha abierto una investigación del suceso.

Del mismo modo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) apuntó en X que ha enviado un equipo de intervención para investigar el accidente.

Kelly Nantel, portavoz de Amazon, señaló a NBC News que la empresa está “colaborando estrechamente con las autoridades locales para entender exactamente lo sucedido”: “En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver al avión varado en medio de la carretera, con una gran llamarada de humo a sus espaldas.

Todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto permanecen cerradas y se han suspendido todos los despegues y aterrizajes previstos para hoy, informó el propio aeropuerto en su perfil de X.

Desvían tres vuelos a Puerto Rico por accidente

Aerostar Puerto Rico, compañía operadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, informó que tres vuelos de American Airlines con destino a Miami fueron desviados al aeródromo loca l por la caída del avión de carga de Amazon Prime Air al salir de la pista en la ciudad norteamericana.

En un comunicado, Aerostar explicó que las operaciones en el aeródromo de San Juan “continúan mientras se monitorean los efectos de una suspensión temporal de operaciones” establecida en el Aeropuerto Internacional de Miami, tras el accidente del avión que había partido desde la capital puertorriqueña.

Así, tres vuelos de American Airlines que se encontraban en ruta hacia Miami serán desviados a San Juan.Estos son el AA3465, procedente de la isla de Dominica, con llegada estimada a las 15:47 (19:47 GMT), el AA2691, procedente de Fort-de-France, Martinica, con llegada estimada a las 16:00 (20:00 GMT) y el AA4316, procedente de Maracaibo, Venezuela, con llegada estimada a las 16:45 (20:45 GMT).

“Al momento, no se ha informado de una interrupción general de las operaciones en el aeropuerto de San Juan. Sin embargo, los vuelos cuyo destino sea Miami podrían experimentar cambios mientras permanezcan vigentes las restricciones en ese aeropuerto”, indicó Aerostar en la nota.

La compañía indicó que el próximo vuelo de American Airlines programado desde San Juan hacia Miami mantiene, hasta el momento, su salida para las 16:30 (20:30 GMT).

“Si la situación en MIA se prolonga, pudiera verse afectado”, reconoció la empresa.

“Aerostar continúa monitoreando las operaciones y recomienda a los pasajeros con vuelos desde y hacia Miami verificar el estatus de su itinerario directamente con su aerolínea”, añadió.

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