Ante la amplitud de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, el Congreso evalúa concentrar inicialmente su aprobación en los temas de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño, informó Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

En diálogo con Canal N, Avendaño precisó que el pedido del Ejecutivo contempla ocho materias y 66 medidas. Debido a su amplitud, la Comisión de Constitución acordó solicitar opiniones consultivas a 13 comisiones de la Cámara de Diputados, según las competencias de cada una.

Al respecto, Avendaño consideró necesario que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Galarreta, precise cuáles son las materias que el Ejecutivo considera prioritarias.

“Los puntos más relevantes, porque repito, son ocho materias con 66 pedidos, que es bastante extensa la solicitud. Por eso es por lo que nosotros hemos cursado el pedido de informe, de opinión a diferentes comisiones en sus materias de competencia”, sostuvo.

En cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana, la diputada de Juntos por el Perú cuestionó que el pedido del Ejecutivo no especifique con claridad cuáles son las normas que requieren ser modificadas.

“Si efectivamente es la inseguridad ciudadana, que nos explique, que nos diga al Parlamento cuáles son esas leyes que se requieren modificar”, indicó.

La presidenta de la Comisión de Constitución señaló que el Congreso debe conocer con precisión las medidas que el Gobierno busca implementar para combatir la criminalidad, en un contexto en el que la ciudadanía demanda resultados concretos.

Avendaño señaló que el Congreso evalúa la posibilidad de otorgar inicialmente al Ejecutivo facultades legislativas únicamente en materia de seguridad ciudadana y atención del Fenómeno El Niño. “Es probable. Estamos en este momento en debate”, aseguró.

La legisladora precisó que su bancada aún no ha adoptado una decisión definitiva y que los diputados deberán revisar y evaluar las 66 medidas planteadas por el Ejecutivo antes de fijar una posición.