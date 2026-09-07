El diputado de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Arturo Alegría, cuestionó a las bancadas que rechazaron el informe de opinión sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y calificó de “irresponsable” el argumento de algunos parlamentarios, quienes señalaron que no tuvieron tiempo para revisar el documento durante el fin de semana.

Cabe señalar que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad aprobó el informe, que será remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia encargada de evaluar las 66 medidas propuestas por el Gobierno. La sesión culminó con nueve votos a favor, nueve en contra y una abstención. Ante el empate, el voto dirimente de Arturo Alegría permitió que el documento fuera aprobado.

Tras la sesión, el legislador centró sus cuestionamientos en la postura de los parlamentarios de bancadas como Ahora Nación y Juntos por el Perú, cuyos representantes votaron en contra del informe.

“Me resulta realmente increíble que quienes están en las diferentes comisiones no puedan leer un informe el fin de semana”, indicó Alegría. El legislador consideró que la situación que atraviesa el país requiere que el Parlamento actúe con mayor sentido de urgencia.

“¿Así querían gobernar los Juntos por el Perú? Así de esa manera querían buscar la solución a los problemas planteando en una comisión de que como era sábado y domingo no han podido leer un informe de nueve páginas. Eso no solamente me resulta irresponsable, sino que la verdad es que marca lamentablemente una línea de acción de una bancada", sostuvo.

Al ser consultado sobre las críticas de algunos sectores, que sostienen que el Ejecutivo estaría condicionando sus acciones a la aprobación de las facultades legislativas, Alegría rechazó dicha interpretación.

El parlamentario sostuvo que el Gobierno viene adoptando medidas dentro del marco de sus competencias actuales. Entre ellas, mencionó las acciones frente a la sobreproducción de arroz en la selva, el destrabe de procesos vinculados con la prevención ante el Fenómeno El Niño y los operativos policiales desplegados tras los hechos criminales registrados en Trujillo.

Sin embargo, Alegría señaló que el Ejecutivo necesita contar con facultades delegadas para avanzar en determinadas medidas. Detalló que estas permitirían fortalecer la protección legal de los agentes que intervienen en operativos y agilizar los mecanismos de identificación y actuación frente a personas detenidas en flagrancia.

En esa línea, cuestionó que algunas bancadas no hayan actuado con el mismo nivel de urgencia frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país. “Si ese sentido de urgencia no entienden las bancadas que hoy están en el Parlamento, no entiendo qué es lo que quieren”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente también cuestionó que las bancadas que mantienen una postura crítica frente al Ejecutivo no impulsen iniciativas legislativas orientadas, según señaló, a atender los principales problemas que enfrenta el país.

El informe aprobado por la Comisión de Medio Ambiente se suma a las opiniones solicitadas por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como parte del análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Alegría consideró que el documento debe ser analizado con seriedad y exhortó a los parlamentarios a revisar las propuestas antes de fijar una posición definitiva al respecto.