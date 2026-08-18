Según informó el hospital El Carmen de Huancayo, entre enero y el 17 de agosto se logró captar a 509 madres donantes y recolectar 188,2 litros de leche materna para los neonatos hospitalizados. Actualmente, el establecimiento atiende a 48 bebés en las áreas de UCIN e Intermedios A, B y C; sin embargo, la cantidad de leche disponible todavía resulta insuficiente para cubrir toda la demanda.

En aumento

La lactancia materna exclusiva en Junín pasó de 72% en 2021 a 81% en 2025, un incremento de nueve puntos porcentuales según informó Haydee Quispe, coordinadora de la Etapa de Vida Niño de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, quien señaló que actualmente 138 establecimientos cuentan con la certificación como “Amigos de la Madre, la Niña y el Niño”, donde se orienta a las madres desde el embarazo hasta los primeros meses de vida del bebé.

En estos establecimientos se promueve el inicio de la lactancia durante la primera hora de vida, el contacto piel a piel durante una hora después del nacimiento y el alojamiento conjunto de la madre y el recién nacido.

La especialista explicó que muchas dificultades para dar de lactar están relacionadas con una inadecuada técnica de lactancia, por lo que destacó la importancia del acompañamiento del personal de salud.

“Todas las madres están en condiciones, pero necesitan paciencia y apoyo del personal de salud”, sostuvo.

Importancia. Para Jenny Poma, secretaria general del Comité de Lactancia Materna del hospital El Carmen, la leche materna no solo constituye un alimento para el recién nacido, sino que aporta elementos que contribuyen a fortalecer su sistema inmunológico.

“La leche materna es inteligente porque es un alimento que va cambiando de acuerdo a la necesidad del bebé. Desde que el bebé inicia a succionar hasta el final, va variando los nutrientes”, explicó.