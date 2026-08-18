Un análisis realizado por especialistas de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) reveló que las municipalidades y el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad dejaron de invertir, durante sus primeros tres años de gestión (2023 a 2025), millones de soles en beneficio de la población.

Las comunas provinciales y distritales acumularon S/ 1,958 millones sin gastar, lo que representa cerca del 43% del total asignado a los gobiernos locales durante ese periodo de tiempo.

En tanto, el GORE La Libertad no utilizó S/ 215 millones. Sin embargo, el desempeño de la Región muestra una diferencia importante frente a los municipios: los fondos sin utilizar representan el 11% del total asignado en los tres años.

NO ES CASUALIDAD

Para Germán Vega, economista de REDES, la diferencia entre las municipalidades y el GORE La Libertad no es “casualidad”, sino se debe a que la Región cuenta con equipos técnicos más consolidados para formular y ejecutar proyectos, mientras que en varias comunas esa capacidad todavía es limitada.

“Sin una carrera pública profesionalizada, con servidores capacitados y continuidad en los equipos técnicos más allá del cambio de autoridades, estas cifras se van a seguir repitiendo cada gestión, sin importar cuánto presupuesto se asigne”, sostuvo el especialista.

De la misma manera, señaló que la situación de La Libertad refleja un problema que también se observa a nivel nacional.

Por ejemplo, en 2025, los gobiernos locales del país ejecutaron el 75% de su presupuesto de inversión, por debajo del 94% registrado por los gobiernos regionales y el 92% alcanzado por el Gobierno Nacional. Esto, según datos de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex). “Es decir, aunque hay dinero disponible, la capacidad para gastarlo bien sigue siendo la principal traba”, acotó el economista.

ALGUNAS AVANZARON

El informe de REDES también resalta que la ejecución presupuestaria del periodo 2023-2025 presenta fuertes diferencias entre las municipalidades provinciales de La Libertad.

Las que más avanzaron fueron: la Municipalidad Provincial de Bolívar, que lideró la ejecución al utilizar el 96,7% de su presupuesto, Le sigue la Municipalidad Provincial de Pataz, que utilizó el 90,3%.

Con menor porcentaje de avance figura la Municipalidad Provincial de Trujillo, que utilizó el 66,9% de sus recursos. Un escalón arriba están las comunas provinciales de Sánchez Carrión (74.6%) y Chepén (74,7%).

“Estas diferencias muestran que disponer de presupuesto no garantiza por sí solo que los proyectos puedan ejecutarse dentro de los plazos previstos. La formulación de los expedientes técnicos, los procesos de contratación y la capacidad y continuidad de los equipos técnicos también son determinantes para que la inversión avance”, enfatizó Germán Vega.

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