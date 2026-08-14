El paro de transportistas de 6 de las 10 concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) en Arequipa se realiza con violencia en diferentes distritos de la ciudad. Los manifestantes atacaron unidades que prestan el servicio, principalmente combis y las llamadas “loncheritas”, vehículos que operan de manera informal.

Uno de los hechos ocurrió en la zona de Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado, donde un grupo de manifestantes interceptó una combi. Los transportistas bajaron las cuatro llantas de la unidad y rompieron las ventanas, dejándola inutilizada, según reportaron los pobladores.

Unidad terminó con las llantas desinfladas

La protesta se realiza luego de que fracasara el trato directo entre los representantes de las concesionarias del SIT y la Municipalidad Provincial de Arequipa. Los transportistas exigen mantener el pasaje adulto en S/1.30, argumentando que el incremento del precio del combustible elevó sus costos de operación.

La presencia policial es escasa en estas zonas críticas. Mientras tanto, otro grupo de manifestantes se desplazan hacia el centro de la ciudad.

Mientras continúa la paralización, cientos de usuarios permanecen en los paraderos a la espera de alguna unidad que pueda trasladarlos a sus destinos.

Pasajeros se aglomeran en los paraderos para abordar unidades informales

En la Av. Aviación, los pobladores se aglomeraron en los paraderos y, ante la falta de transporte público, recurrieron a otras alternativas para llegar a sus centros de trabajo. Algunos utilizaron motos lineales, motocargas y vehículos de transporte escolar para movilizarse hacia diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, los pasajeros deben pagar entre 2 y 5 soles para desplazarse en condiciones inseguras, mientras que el servicio de taxi también aprovecha la situación para elevar las tarifas.

Transportistas del SIT atacan a una unidad informal en el distrito de Alto Selva Alegre

La situación también generó momentos de tensión en el distrito de Alto Selva Alegre. Allí, un grupo de manifestantes detuvo una unidad de transporte y obligó a los pasajeros a bajar del vehículo. Luego, algunos protestantes golpearon las ventanas, tal como se observa en el video.

El conductor salió de la unidad y fue agredido físicamente por los manifestantes, quienes le propinaron golpes en la cabeza y el rostro. Tras la llegada de la Policía, la unidad continúa su ruta.