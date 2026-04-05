Los últimos hechos criminales (asesinatos a balazos) que se han perpetrado en las provincias de Trujillo y Pataz nuevamente ponen en tela de juicio la capacidad del general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, para enfrentar y detener la ola delincuencial que azota a este departamento.

Los sicarios operan de noche y también a plena luz del día. Poco les importa si en su camino se les cruzan niños o mujeres, solo les interesa acabar con su objetivo, tal como sucedió el Viernes Santo en el distrito de La Esperanza, cuando acribillaron sin piedad a un hombre que se desplazaba en su auto junto a su esposa y su sobrina de solo dos años de edad.

TAREA PENDIENTE

Las críticas al general PNP Franco Moreno se fundamentan en el hecho de que a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región La Libertad se le ha dotado de logística (camionetas, motos, radios, drones y recientemente un laboratorio de criminalística), pero el trabajo que se ejecuta para enfrentar a las organizaciones criminales no es eficiente.

Aunque no quiso precisar plazos, el vicegobernador del Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, dijo que velar por la seguridad ciudadana depende estrictamente de la Policía y no se puede seguir esperando más tiempo para ver resultados.

“Se ve esfuerzo en las capturas que se han hecho; sin embargo, las muertes por encargo han continuado este último mes. Se necesita desarticular bandas completas y capturar a los cabecillas de estas organizaciones criminales y lo más importante es anticipar el accionar delictivo. El equipamiento solo funciona si hay voluntad y compromiso de cada Policía. Logística hay, ahora queremos resultados”, manifestó Ever Cadenillas.

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Por su parte, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Jorge Vásquez Tirado fue más duro en sus cuestionamientos y sostuvo que la Policía tiene todo para hacer su trabajo, pero que simplemente “no lo ha querido hacer”.

“Parece que no están capacitados para manejar inteligencia ni saben administrar la logística con la que ahora cuentan. El general (Franco Moreno) debe irse para dar paso a alguien con más experiencia en el uso de esta logística y que sepa de lucha contra el terrorismo urbano”, enfatizó.

REEVALUAR

Quien también ha expresado su preocupación por la escalada de violencia que se registra en Trujillo ha sido la jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco. En ese sentido, propuso al general PNP Franco Moreno Panta revisar su plan de trabajo.

“Considero que existe la necesidad de reevaluar las estrategias para combatir eficazmente la inseguridad ciudadana en La Libertad, que a todas luces no han funcionado. Pienso también que es indispensable continuar con el apoyo a las distintas dependencias policiales, no solo en equipos, sino en recurso humano capacitado”, acotó.