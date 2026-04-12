De acuerdo a ley, las personas mayores de 70 años no están obligadas a votar en el país. Pese a ser un acto opcional, ayer llegaron a sufragar varios ciudadanos que sobrepasaban esa edad.
Una de ellas fue José Félix Martínez Villegas, de 100 años, quien votó en el colegio José Olaya del distrito de La Esperanza, Trujillo.
El jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), José Terrones, confirmó en N60 que en La Libertad estaban habilitadas para votar 494 personas mayores de 100 años.
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