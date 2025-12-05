Un ciudadano de nacionalidad venezolana resultó herido de bala durante la madrugada del 4 de diciembre, en un violento incidente registrado en la calle Pisco, ubicado en la zona urbana de Ica.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 de la mañana, cuando la víctima retornaba por la zona y fue sorprendida por un grupo de individuos que lo interceptaron repentinamente.

Ataque criminal

El afectado, identificado como Arnaldo Jesús Villalba López, de 26 años, recibió un impacto de proyectil en la pierna izquierda, presentando una perforación con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, el joven logró llegar por sus propios medios al Hospital Regional de Ica, donde fue evaluado por el personal médico de turno.

Según el reporte del galeno que lo atendió, el paciente llegó en estado de agitación y manifestó que la lesión provenía de un arma de fuego. No obstante, al no contar con seguro ni recursos económicos, solicitó su alta voluntaria, retirándose del establecimiento pese a las recomendaciones médicas.

De acuerdo con los datos recabados en el hospital, el extranjero habría sido sorprendido por un grupo de jóvenes mientras caminaba por la calle Pisco. Uno de los sujetos habría efectuado un disparo directo contra él, tras lo cual los atacantes escaparon rápidamente del lugar.

Personal de la DEPINCRI Ica acudió al nosocomio al ser notificados del ingreso de un herido por arma de fuego.

