Este 31 de marzo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió el contrato para la construcción del nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona, en Ica, un proyecto que busca consolidar un nuevo punto de embarque en la zona sur del país.

En la zona centro del país, Ica destaca como la principal región exportadora, impulsada por la minería y las agroexportaciones. Sin embargo, la región presenta limitaciones en infraestructura y articulación logística que podrían dificultar tanto la ejecución del proyecto como el aprovechamiento de su potencial exportador.

Masivos envíos

Según cifras de Adex Data Trade, en la última década, las exportaciones de Ica se han triplicado y, en 2025, alcanzaron un récord histórico al superar los US$ 8.4 mil millones, de los cuales alrededor de la mitad correspondió a minerales. Más aún, entre enero y febrero de 2026, las exportaciones de minerales crecieron 68% respecto al mismo periodo del año previo, impulsadas por mayores envíos de cobre (+87%) y hierro (+44%). Asimismo, las agroexportaciones, que representaron el 31% de la canasta exportadora, aumentaron 9% en el primer bimestre impulsadas por mayores envíos de uva (+16%) y palta (+82%).

A diferencia de otras regiones del sur como Moquegua y Arequipa, donde casi la totalidad de las exportaciones vía marítima corresponde a minerales, la canasta exportadora de Ica muestra una mayor diversificación: alrededor de la mitad del valor exportado correspondió a minería (54%), mientras que las agroexportaciones representaron el 31%.

No obstante, el aprovechamiento de este potencial exportador enfrenta limitaciones en infraestructura logística. Según el MTC, en Ica más de 2 mil kilómetros de carreteras, equivalentes al 69% de su red vial total, se encontraban en condiciones inadecuadas en 2024. Esta situación es más crítica en la red departamental (las vías gestionadas por el gobierno regional) donde el 98% presenta deficiencias, seguida de la red vecinal (64%) y la red nacional (54%), lo que dificulta el transporte eficiente de mercancías hacia los puertos.

Además, según el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte elaborado por el MTC, en el macroámbito logístico Lima–Callao, que incluye a Áncash, Lima e Ica, no solo se enfrentan limitaciones en infraestructura vial, sino también en servicios y procesos logísticos. En particular, los servicios están orientados principalmente a grandes generadores de carga, con escasa oferta para PYMES, mientras que persisten demoras en las autorizaciones de transporte de carga internacional y en la tramitación de permisos para el transporte regional.

Para aprovechar el potencial de Ica como hub logístico internacional, es necesario complementar la inversión privada en terminales con el desarrollo de infraestructura logística complementaria, lo que implica mejorar la red vial y la conectividad hacia los puertos.

Asimismo, es necesario fortalecer sus principales sectores productivos: en minería, avanzar en la ejecución de proyectos en cartera como Mina Justa Subterránea (US$ 500 millones) y la ampliación de Shougang (US$ 900 millones) permitiría ampliar la producción y las exportaciones; mientras que, en el sector agroexportador, se requiere mejorar la gestión de agua y riego, además del acceso a mercados para sostener su crecimiento.

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