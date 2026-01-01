De acuerdo con el último reporte de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), hasta la semana 51 de la presente campaña 2025-2026, el Perú ha logrado exportar un total de 48 millones 647 mil 078 cajas de uva de mesa (de 8.2 kilos cada una) a los diversos mercados internacionales.

Variedad más exportada

De este importante volumen acumulado, la región Ica ha exportado 10 millones 702 mil 357 cajas de uva de mesa (de 8.2 kilos cada una) que representa el 22 %.

Luis Miguel Vegas Arias Stella, gerente general de Provid, informó que la macro región norte (Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash) exportó hasta la semana 51 de la presente campaña 35 millones 849 mil 138 cajas que representa el 74 % del volumen total exportado por el Perú.

Detalló que los despachos a los diversos mercados internacionales de la macro región sur (Ica, Arequipa, Lima, Moquegua) sumaron 12 millones 797 mil 939 cajas (de 8.2 kilos cada caja) que representa el 26 % del volumen total exportado por el Perú.

“La White Seedless continúa posicionándose como la variedad más relevante en el norte, evidenciando un crecimiento de 5 % frente a la campaña anterior. En la zona sur, esta misma variedad también lidera los envíos, sobresaliendo con un aumento de 18% en comparación con los resultados de la temporada pasada”, dijo.

El ejecutivo sostuvo que los embarques de uva de mesa con destino a Estados Unidos sumaron 21 millones 543 mil 737 cajas que muestran un incremento del 2 % en comparación hasta la semana 51 de la campaña anterior.

EL DATO: Paita destaca como el principal punto de salida de la uva de mesa peruana, concentrando el 73 % del volumen total exportado.

