La región Ica lidera la actual campaña de exportación de uva de mesa (2025-2026) al haber enviado más de 43,407,842 cajas (de 8.2 kg cada una) a los diversos mercados internacionales hasta el cierre de la semana 11.

Crecimiento sostenido en el sur

Según el último reporte de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), esta cifra representa el 51 % del total nacional, que hasta la fecha suma 85,113,416 cajas.

Luis Miguel Vegas Arias Stella, gerente general de Provid, informó a la Agencia Andina que, a nivel de macrorregiones, el sur (integrado por Ica, Arequipa, Lima y Moquegua) concentra el 55 % del volumen total exportado con 46,518,871 cajas.

Por su parte, la macrorregión norte (Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash) despachó 38,594,545 cajas, lo que equivale al 45 % de los envíos peruanos.

“Considerando el acumulado hasta la semana 11, el norte registra una leve caída del 0.2 % en sus envíos, mientras que el sur sobresale al mostrar un crecimiento del 6 %. En la participación por zonas, el sur domina con el 55 % del volumen total exportado por el Perú”, explicó Vegas.

En el ranking regional, Ica se mantiene firme a la vanguardia con su aporte del 51 %, seguida por Piura, que ocupa la segunda posición con una contribución del 36%.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la uva de mesa peruana. En la presente campaña, los envíos hacia el país norteamericano crecieron un 4% respecto al periodo anterior, alcanzando las 43,976,784 cajas.

“Los envíos a los diversos países de Latinoamérica han registrado un crecimiento del 12 % frente a lo reportado en la campaña 2024-2025”, manifestó el gerente de Provid.

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