Los sindicatos del sector agroexportador de Ica actualizaron su postura frente a los recientes fallecimientos de trabajadores y otras denuncias ocurridas durante la actual campaña alta, advirtiendo que evalúan acciones de protesta ante la falta de respuestas de las autoridades competentes.

Muertes laborales

José Arredondo, secretario general del sindicato Bayer Vegetales, informó que, además de la conferencia de prensa, se viene coordinando la posibilidad de un plantón para exigir a SUNAFIL y al Ministerio de Trabajo que informen qué acciones concretas se han adoptado frente a los accidentes, muertes e intoxicaciones reportadas. “Queremos respuestas y que esto no quede impune. Los trabajadores necesitamos seguridad para nuestras familias”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó el silencio de los parlamentarios por Ica, indicando que, pese a la difusión pública de los hechos, ninguno se ha comunicado con los sindicatos ni ha enviado representantes para iniciar un diálogo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de reunirse con cualquier legislador que esté dispuesto a impulsar iniciativas en defensa de los derechos de los trabajadores del sector agrario.

Durante la jornada, los sindicatos expresaron su preocupación por la ausencia de pronunciamientos oficiales de SUNAFIL respecto a la muerte de tres trabajadores y otros hechos graves recientes. Recordaron que, en casos anteriores, la entidad solía emitir comunicados o participar en espacios de coordinación, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

Representantes de otras organizaciones sindicales señalaron que las acciones de protesta podrían iniciarse con un plantón frente a SUNAFIL y extenderse a otras instituciones del Estado. Indicaron que la exigencia central es conocer el estado real de las investigaciones y frenar una situación que consideran insostenible. “La gente sale a trabajar sin saber si volverá a su casa”, advirtieron.

Sindicatos como Bayer Vegetales, Frutícola del Sur, Agrokasa y la Red de Trabajadoras del Agro alertaron que la campaña agraria está marcada por muertes de trabajadores jóvenes, retrasos en pagos salariales e intoxicaciones masivas arrastradas desde el año pasado, sin sanciones visibles. Finalmente, exhortaron a los trabajadores a denunciar los abusos y remarcaron que la sindicalización es una herramienta clave para prevenir nuevas tragedias.

