Un presunto robo de equipos valorizados en más de 12 mil soles fue denunciado públicamente por Jordy Ríos Guerrero, guía turístico y creador de contenidos, quien afirmó haber sido víctima del hecho mientras realizaba un recorrido en tubulares por las dunas de Huacachina, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica.

Denuncia turística

Según relató a través de un video difundido en su cuenta de TikTok, el incidente ocurrió la tarde del domingo 11, cuando culminaba un tour que incluía Paracas y Huacachina, organizado por su empresa “Pasaje a la Aventura”, con un grupo de 15 visitantes. Tras concluir las actividades de sandboarding y fotografías, una maniobra del chofer del tubular habría provocado que su mochila se desprendiera y cayera en plena ruta.

Ríos Guerrero aseguró que, pese a pedir de inmediato que el conductor se detuviera y regresara para recuperar sus pertenencias, entre ellas un dron, un celular y una cámara profesional, no recibió apoyo. Incluso ofreció cubrir gastos adicionales, pero el chofer se negó a retroceder y no permitió que descendiera de la unidad en el momento oportuno.

El denunciante indicó que otro vehículo tubular habría observado la caída de la mochila, detuvo su marcha, recogió los objetos y se retiró rápidamente del lugar, pese a que se realizaron señas para alertarlo. “Vimos cómo bajó, recogió la mochila y se fue”, narró, precisando que intentó seguirlo sin éxito.

Posteriormente, ya en el punto de partida, intentó identificar al responsable consultando a otros conductores, pero no obtuvo información clara y percibió una actitud de encubrimiento. Añadió que logró registrar imágenes del vehículo sospechoso y que su celular fue apagado tras extraerle el chip, lo que reforzó sus sospechas.

Días después, fue contactado por representantes de la asociación “Dunas Seguras”, quienes le informaron que vienen colaborando para identificar a los presuntos implicados y recuperar los equipos.

Finalmente, Ríos Guerrero lamentó que hechos de esta naturaleza afecten la imagen del turismo en Huacachina, al tratarse de personas vinculadas al mismo rubro. “Somos colegas que trabajamos todos los fines de semana trayendo turistas”, expresó, mientras espera una respuesta concreta de las autoridades y acciones que garanticen seguridad y transparencia en uno de los destinos más visitados de la región.

