Un total de 40 estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) viven una experiencia de intercambios en universidades de Europa y América Latina en el marco del semestre 2026-I.

Los alumnos pertenecen a diversas carreras como Ingeniería de Sistemas, Industrial, Civil, Biotecnológica, Agronómica y Agrícola, Derecho, Farmacia y Bioquímica, Administración de Empresas, Comunicación Social, Publicidad y Multimedia, Ciencia Política y Gobierno y Trabajo Social.

Los destinos abarcan universidades de España, Francia, Alemania, República Checa, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador. Entre las instituciones receptoras figuran la Universidad de Sevilla, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Lille, University of Hradec Králové y la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras.

Esta acción se debió a convenios suscritos por la UCSM con redes como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), la Red Peruana de Universidades (RPU), el programa PAME UDUALC y diversos convenios bilaterales con universidades extranjeras.

El objetivo es que los jóvenes tengan mayores oportunidades académicas y profesionales mediante alianzas estratégicas.