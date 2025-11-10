Un total de 50 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos durante el Operativo Conjunto “Migrante 2025”, desarrollado por la Municipalidad Provincial de Ica (MPI) y la Unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Operativo migrante

Las acciones se realizaron entre la noche del sábado 8 y la mañana del domingo 9 de noviembre, con el objetivo de verificar la situación migratoria de los intervenidos y prevenir delitos e infracciones en espacios públicos.

El operativo, coordinado por la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana de la MPI, contó con la participación del personal de Serenazgo, agentes de la Unidad de Emergencia (105), la Unidad de Servicios Especiales (USE-PNP) y Migraciones Ica.

Durante las acciones del domingo, los equipos de control intervinieron también los alrededores del Mercado Arenales, donde se concentran actividades informales como el comercio ambulatorio y el servicio de mototaxi.

En esta jornada fueron retenidos tres ciudadanos venezolanos identificados como Jhoan Daniel García Díaz (30), Henry Daniel Uzcátegui Fernández (33) y Eloy José Pérez Piña (41), quienes no portaban documentos de identidad al momento de la intervención, siendo trasladados a la UNISEGEST Ica para las diligencias correspondientes.

El subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, Cmdte. PNP (r) Juan Carlos Porras Aragón, informó que el personal de Serenazgo apoyó con patrulleros y una minivan para reforzar el desplazamiento de los agentes en distintos puntos de la ciudad. Añadió que los operativos se realizarán de manera continua para garantizar el orden público y la seguridad de los vecinos.

Las autoridades locales señalaron que este tipo de intervenciones continuarán durante las próximas semanas en coordinación con la Policía Nacional y Migraciones, con el fin de mantener un control permanente sobre la población extranjera y reducir los focos de inseguridad en Ica.

VIDEO RECOMENDADO