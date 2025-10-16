El Concejo Municipal de Ica aprobó por unanimidad la participación del alcalde provincial, Carlos Reyes, como ponente principal en el “III Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica 2025”, que se realizará del 5 al 7 de noviembre en la ciudad de La Paz, Baja California Sur (México) y sedes alternas. La invitación fue cursada por la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica y el Instituto de Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la UNESCO (UIL).

Serie de viajes

La decisión fue adoptada en sesión ordinaria con la presencia de los 13 regidores y quedó registrada en el Acuerdo de Concejo N.º 100-2025-MPI. Durante la sesión, Reyes aclaró que el viaje no representará gasto alguno para la municipalidad.

Sin embargo, este nuevo desplazamiento al extranjero se suma a una serie de viajes internacionales realizados por el burgomaestre en el último año, lo que ha despertado críticas en algunos sectores de la ciudadanía, que cuestionan la falta de resultados visibles en la provincia frente a sus múltiples necesidades urgentes.

Antes del anuncio del viaje a México, el concejo también había aprobado, esta vez por mayoría, el viaje del alcalde Reyes a la ciudad de Zhucheng, en la provincia de Shandong (China), del 27 de septiembre al 3 de octubre, para participar en un foro sobre energía limpia, gestión ambiental y ciudades inteligentes.

Aunque se precisó que el viaje no implica gastos municipales, la decisión generó críticas por parte de vecinos y organizaciones locales que consideran que estos desplazamientos no tienen impacto inmediato en la solución de problemas clave en Ica, como la falta de agua potable, infraestructura deficiente y carencias en servicios públicos.

Sin resultados claros

Carlos Reyes también ha representado a Ica en otros foros internacionales en Ecuador, México y Arabia Saudita. En diciembre de 2024, asistió a la cumbre “Las ciudades del aprendizaje a la vanguardia de la acción por el clima”, celebrada en el Reino de Arabia Saudí. Pese a que estos viajes son parte de invitaciones oficiales o misiones técnicas, hasta el momento no se han presentado informes detallados ni resultados concretos a la ciudadanía sobre los beneficios obtenidos para la provincia.

Mientras tanto, persiste el reclamo de los vecinos para que se prioricen los problemas locales antes de continuar con la agenda internacional del alcalde.

Cabe señalar que se informó que el alcalde será ponente del principal foro de la UNESCO en México. El objetivo de estos eventos internacionales, reunirá a más de 60 representantes de ciudades del aprendizaje de toda América Latina, buscando el dialogo, intercambio de experiencias sobre sostenibilidad, aprendizaje comunitario y emprendimientos verdes y tecnológicos.

